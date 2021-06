A Forma-1-es Stájer Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Hétfőn örülhettek a svájciak annak, hogy csapatuk továbbjutott a foci-Eb-n a franciák ellen, annak viszont már kevésbé, hogy az országra óriási vihar csapott le. A beszámolók szerint nem voltak ritkák a 100-120 kilométeres széllökések sem, a hirtelen lezúduló víz pedig utakat, vasúti síneket árasztott el.

A Forma-1-es Stájer Nagydíj után Kimi Räikkönen nem maradt a Red Bull Ring közelében, hanem hazalátogatott családjához Zürich melletti luxusvillájukba. Az időjárás őket sem kímélte, lesz mit kijavítani a vihar után a több milliárd forintot érő ingatlanban.

A Jégember felvételeket is készített a pusztításról: golflabda méretű jéggolyók csapódtak medencéjükbe, melynek vízfelszíne egy háborgó tengeréhez hasonlított. A jég betörte a tetőn lévő üvegeket is, és még utcai autója, egy Alfa Romeo Stelvio is kapott belőle. A szélvédőkből alig maradt valami, de a gépháztető is magán őrzi a pusztítás nyomait.

A vihar és a károk videón: