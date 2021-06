A Forma-1-es Francia Nagydíjra lehalkultak a hátsó szárnyak különböző hajlékonyságát kritizáló hangok. Akár előnyt szerzett vele korábban a Red Bull, akár nem, a Mercedes “erődjének” számító Paul Ricard versenypályán Max Verstappen nyerte a futamot Lewis Hamilton előtt.

A Red Bull és a Mercedes szócsatája azonban ezzel még nem ért véget, a szárnyak hajlékonysága pedig továbbra is téma maradt. A Nemzetközi Automobil Szövetség lépései után Helmut Marko, az energiaitalosok motorsportfőnöke arra számít, hogy az első szárnyaknál is hasonló mérési módosítások jöhetnek. A kérdéses elem a gyanú szerint ugyanis a Mercedesnél túlságosan is hajlik az egyenesekben.

“Az FIA dolgozik ezen. Elegendő vizuális anyag áll rendelkezésre, arra számítunk, hogy hasonló lesz a helyzet, mint a hátsó szárnyaknál, mondta Marko, de hozzátette, hogy ezt még ne vegye senki készpénznek. “Megvárjuk, mit fog mondani az FIA.”