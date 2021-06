Perez elengedte Verstappent, így a harmadik helyről folytathatta a Mercedesek üldözését. Az állás: Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Vettel, Norris, Ricciardo, Sainz, Gasly, Alonso. Vettel még ekkor sem járt a bokszban, a rajt óta nyúzta kemény abroncsait.

LAP 35/53

Verstappen passes Perez and moves into P3

The Dutchman is flying on the new set of tyres – around 2 seconds quicker than Hamilton who leads

The current gap between Hamilton and Verstappen is around 10 seconds #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/tpQ09WzxHG

