Napos időben, 28 fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hetedik időmérő edzése a Paul Ricard versenypályán, a 2021-es Forma-1-es Francia Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull és a Mercedes tűntek a leggyorsabbaknak.

A Q1 elején a két Alfa Romeo gurult először ki a bokszból, de a két AlphaTauri, a két Haas és a két Williams is hamar követte őket. Nem véletlenül igyekeztek: szerettek volna biztosra menni, és érvényes mért köröket futni. A harmadik szabadedzésen ugyanis a szigorított pályahatárok miatt tíz mért kört is elvettek, azokban az esetekben lehajtottak a versenyzők a pályáról, legtöbbször a 6-os kanyart vették túl szélesen.

Még senki sem ért körbe, amikor máris meglendült a piros zászló: Cunoda Juki csúszott háttal a falba az AlphaTaurival. A japán versenyző hosszú percekig küszködött, hogy sebességbe tegye autóját, de ez nem sikerült neki, így kiszállt az autójából.

Az újraindítás után néhány kivételtől eltekintve mindenki kirajzott a pályára, ekkor már csak 14 perc maradt a kvalifikáció első szakaszából.

Az első körök után a ferraris Charles Leclerc volt bajban: saját csapattársánál, a szintén gyengébb kört futó Carlos Sainznál is 9 tizeddel volt lassabb, és a kiesőzónában volt Kimi Räikkönen Alfa Romeójával, a haasos Nyikita Mazepinnel és Lance Stroll-lal együtt: az Aston Martin kanadaijától elvették mért körét. Leclerc a használt gumikon újrapróbálkozott, és egy biztonságosabbnak számító 11. időt autózott, mellyel Sainzot is megverte ideiglenesen.

Az utolsó percekben a mezőny hátsó fele még igyekezett javítani, de Mick Schumacher összetörte a Haas-t, így piros zászlóval újra megszakították az edzést, és már újra sem indították a Q1-et. A német továbbjutást érő helyen állt, de így nem tud részt venni az időmérő folytatásában. Kiesett Nicholas Latifi (Williams), Räikkönen, Mazepin, az idő nélkül záró Stroll és a korábban ütköző Cunoda.

A Q2-ben korábbi szokásukhoz híven taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: George Russell Williamsét kivéve minden autóra a sárga oldalfalú közepes abroncsok kerültek. Az első körök után a Red Bullok álltak az élen: Sergio Perez és Max Verstappen Carlos Sainz Ferrariját előzte meg, a két Mercedes csak a 4. és 6. lett Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sorrendben. Közéjük a hazai hétvégéjén résztvevő Pierre Gasly fért be az AlphaTaurival. Leclerc ezúttal igyekezett nem kicentizni a továbbjutást, hetedik helyet érő időt autózott elsőre.

A két Alpine egész hétvégén remekelt, de főként Fernando Alonso villogott, és került be az első tízbe. Miután a két McLaren is javított, köztük Lando Norrisszal, akitől elvették az első körét, Leclerc csak visszacsúszott a 10. helyre a Ferrarival, akit Esteban Ocon követett a másik Alpine-nal.

A Q2 hajrájában Perez mellett csak a mclarenes Daniel Ricciardónál és az Alfa Romeo olasz pilótájánál, Antonio Giovinazzinál kerültek elő a lágy gumik, hogy azokkal próbáljanak meg továbbjutni. Végül a kiesőzóna névsora nem változott a hajrá előtti állapotokhoz képest: Ocon, Sebastian Vettel (Aston Martin), Giovinazzi, George Russell (Williams) és a pályára sem hajtó Schumacher búcsúzott.

A Q3-as első felfutások után Verstappen állt az élen komolyabb, 4 tizedes előnnyel Hamilton előtt. Őket a csapattársak, Perez és Bottas követték, a finnt majdnem Sainz is megelőzte. Norris, Alonso, Leclerc, Ricciardo volt a további sorrend, Gasly pedig kör nélkül állt a végjáték előtt, mert elvették tőle idejét a pálya kiszélesítése miatt.

A fináléra mindenki feltette maradék új gumijait. Az esélyesek közül előbb a két Red Bull kezdte meg az utolsó kört, de ők is a mezőny végén, mögöttük a Mercedes autóival. A javuló pályán mindenki javított, de Verstappent így sem tudták megszorítani, így a holland pályafutása 5. pole-pozíciójának örülhetett, negyed másodperccel jobb kört futott Hamiltonnál, és majdnem négy tizedet adott Bottasnak.

