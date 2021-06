Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Francia Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte Valtteri Bottas Mercedese és a ferraris Carlos Sainz előtt.

A pilóták felhős időben, 25 fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést a Paul Ricard versenypályán, de nem siették el a dolgokat: tíz perc után a két Haas törte meg az addigi csendet.

A pályahatárok a péntekiekhez képest szigorodtak: a stewardok az 1-2-es, a 3-5-ös, a 6-os kanyar kijáratát, valamint a 8-9-es kanyarokat figyelték. A csapatok kérésének azonban nem tett eleget az FIA: nem távolították el a bagettekhez hasonló rázóköveket, melyek Valtteri Bottas és Max Verstappen autóiban is károkat okoztak pénteken.

These are the kerbs on T2 that are causing front wings problems. Teams are asking to Masi to remove them. #FrenchGP pic.twitter.com/bnGU170tgS

Az első mért körök után épp ők ketten vezették a mezőnyt: míg a pénteki második szabadedzésen a Red Bull pilótája 8 ezredmásodperccel verte a Mercedes finnjét, ezúttal a különbség 9 ezred volt Verstappen javára. Mögöttük nagyon messze, bő 8 tizedmásodperccel következett Lewis Hamilton a másik Mercedesszel.

TOP TEN (30 MINS TO GO)

Később Bottas minimálisan javított, így 28 ezreddel Verstappen elé ugrott, mire a holland egy majd’ 3 tizeddel gyorsabb körrel válaszolt. Ám a Red Bull elhagyta négy kerékkel a pályát a 6-os kanyarban, így elvették azt az időt a bajnoki éllovastól. A legjobb körök azonban csak az utolsó 20 percben jöttek.

But unfortunately track limits ruling strikes, and his time is deleted ❌ #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/CwnMIoAFi2

Hamilton és Bottas is javított ekkor, de a brit 2 tizeddel elmaradt finn csapattársától. Bottas teljesítménye azonban csak a második helyre volt elég, ugyanis Verstappen egy bődületesen erős kört rakott össze: 747 ezreddel verte a finnt.

Bottas és Hamilton közé ráadásul befért Carlos Sainz és Sergio Perez is a Ferrarival, illetve a Red Bull-lal. A brit még éppen egy másodpercen belül végzett Verstappenhez képest, a McLarennel hatodik helyen végző Lando Norris lemaradása már másodperc feletti volt.

Playtime’s over. Some work to do ahead of a BIG Quali in France 👊 #FrenchGP pic.twitter.com/iEC23B7jUT

Az Alpine ugyan nem volt olyan erős, mint pénteken, de a korábbi hétvégékhez képest jobb helyről várhatták az időmérőt: Fernando Alonso és Esteban Ocon a 7-8. helyen végeztek. Pierre Gasly az AlphaTaurival kilencedik lett, a legjobb tízbe pedig Daniel Ricciardo fért be a másik McLarennel.

