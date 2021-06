A délelőttihez hasonlóan napos időben, 27 fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Francia Nagydíj második szabadedzése. A bokszutca nyitása után mindenki a pályára hajtott az első percekben.

A második 60 perces gyakorláson már közel sem láthattunk annyi hibát, mint délelőtt: a haasos Nyikita Mazepin korai megforgásától eltekintve nyugalmasan zajlott az edzés.

Mazepin has spun coming out of the final corner…

No damage done – he’s up and running again#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/thP7W9rJ8v

— Formula 1 (@F1) June 18, 2021