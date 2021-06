Napos időben, 25 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Francia Nagydíj első szabadedzése a 5842 méter hosszú, 15 kanyaros Paul Ricard versenypályán.

A mezőny 2019 után tért vissza az aszfaltcsíkra, ahol egyébként 167 különféle nyomvonalat lehet kialakítani. melynek felülete rendkívül poros volt, így óvatosan tették meg első köreiket a versenyzők, akik már az első percekben kihajtottak a bokszból. Mick Schumacher mindössze két percen belül eltalálta a falat, de a Haas versenygépe csak minimálisan sérült. Cunoda Juki is megforgott az AlphaTaurival viszonylag korán, de ő lassú tempónál tette ezt, távol a falaktól.

Mick gets in a spin as he gets to grips with Circuit Paul Ricard #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/8LDjT2aaMk — Formula 1 (@F1) June 18, 2021

Több változás is észrevehető volt az autókon. Sebastian Vettel Aston Martinján látványos, Eiffel-toronyhoz hasonlítható légáramlás-mérők tűntek fel, a Ferrarikról lekerültek a Mission Winnow-szponzorfeliratok (ez az európai helyszíneken így is marad), a McLaren pedig az elhunyt Mansour Ojjeh egykori résztulajdonosra emlékezett.

Green car, green light! We’re under way for FP1, and Seb’s brought some new kit with him 🏗#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/Aj4ckY97eQ — Formula 1 (@F1) June 18, 2021

Az edzés első szakasza Valtteri Bottas számára sem volt incidensektől mentes: a Mercedes finnje agresszíven használta az egyik rázókövet, melyet első szárnya bánt, így hamar vissza kellett térnie csapatához egy új darabért.

Bottas clips his own wings going over the kerbs out of Turn 2, and returns to the pits with damage#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/I7p4UQWgab — Formula 1 (@F1) June 18, 2021

Negyed óra után még mindig nem ért véget a problémák sora: Vettel (már az Eiffel-tornyocskák nélkül) háttal csúszott a bukótéren át a falba. A piros sávok, melyeket az autók lelassítására alakítottak ki, sokat fékeztek ugyan az Aston Martinon, de így is összetört a hátsó traktusa a versenygépnek. A német önerőből vissza tudta vinni autóját a bokszba.

Vettel loses the back end and damages his rear wing 😖 He’s now back in the pits for repairs#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/opxUFl3z3O — Formula 1 (@F1) June 18, 2021

Carlos Sainz a gumijait radírozta le durván egy megforgásnál, a Ferrari spanyolja teljesen leírt egy szett abroncsot hibájának köszönhetően.

Sainz spins through the super-abrasive red runoff area and shreds his tyres – he’s back in the pits for a new set#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/Gnc9V0QsR1 — Formula 1 (@F1) June 18, 2021

Ami az eredményeket illeti, a Mercedes és a Red Bull simán behúzta az első négy helyet: Bottas 3 tizedmásodpercet adott a csapattárs Lewis Hamiltonnak. A bajnoki éllovas Max Verstappen lemaradása 4 tized volt, Red Bull-os csapattársa, Sergio Perez azonban már 7 tizedet kapott a finntől.

Ladies and gentlemen… the #FrenchGP weekend 💪🇫🇷 pic.twitter.com/05zcDwW17B — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 18, 2021

Az ötödik Esteban Ocon, aki a héten hosszabbított szerződést az Alpine-nal, már bő egy másodperccel elmaradt a legjobb időtől. A francia csapat jól kezdett hazai pályán, Fernando Alonso a hetedikként végzett. Közéjük Daniel Ricciardo fért be a McLarennel, az ausztrál látszólag kezdett visszatérni régebbi önmagához.

A legjobb tíz egy másik szendviccsel zárult, Pierre Gasly és Cunoda közé Lando Norris fért be a másik McLarennel a kilencedik helyre. A Ferrarik az elmúlt két hétvége után várakozásaiknak megfelelően gyengébben indítottak: Charles Leclerc a 11. helyen zárt, Sainz pedig a hibája után már nem javított addigi leggyorsabb körén, az idő pedig csak Vettel mögé, a 16. helyre volt elég.

A teljes eredménylista:

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 15 órától.