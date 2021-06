Vegyes heteket él meg a Forma-1 hibridérájában egészen mostanáig egyeduralkodónak számító Mercedes, mely látszólag lépéshátrányba került a Red Bull-lal szemben. A Francia Nagydíj időmérő edzése után, melyet a második helyen zárt, Lewis Hamilton örömmel konstatálta, hogy a nemzetközi sajtóban terjedő mítoszok egyikét sikeresen megcáfolta.

Történt ugyanis, hogy a hétvége előtt Hamilton autót cserélt az elmúlt hetekben rendre gyengélkedő csapattársával, Valtteri Bottasszal. Ennek hatására a finn újra gyorsabb lett, az időmérőn mégis a hétszeres világbajnok mögött végzett. Bottas hirtelen szárnyra kapása után azonban rögtön elkezdték pedzegetni, hogy jelentős különbség van a Mercedes autói között.

„Összességében nem voltam elégedett az autóval. Láttam , hogy előrukkoltatok különféle teóriákkal, és örülök, hogy sikerült bebizonyítanom, hogy tévesek voltak” – idézi gondolatait a Motorsport.com. „Tudjátok, mérnöki munkánk minőségéből fakadóan minden autónk egyforma.”

Felhőtlen boldogságra azonban továbbra sincs ok az eddig látottak alapján a brackley-iek garázsában, hiszen mint azt Hamilton is hangsúlyozta közvetlenül a leintés után, mentálisan is megterhelő hétvégét futnak Franciaországban.