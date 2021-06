Minden jel szerint kezd magára találni Sebastian Vettel az Aston Martinnál, reális esélye volt arra a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzésén, hogy bejusson a Q3-ba. Daniel Ricciardo balesete azonban nem tudott javítani, amit a rádión mérgelődve, káromkodva nyugtázott a négyszeres világbajnok:

Vettel ugyanakkor részben magát is hibásnak érzi, amiért nem sikerült a legjobb tíz közé kerülnie. „Nem is a három századmásodpercről szól ez, hanem a tényről, hogy az első próbálkozásomba belehibáztam. Nagyon elfékeztem a 15-ös kanyart, emiatt négy tizedet buktam ott. Anélkül sokkal jobb helyzetben lennénk, úgyhogy ezért kár volt” – bánkódott.

„Hátszél is van ott, lejt is, és emlékeim szerint hepehupásabb, mint volt legutóbb” – mélyedt bele a hétvége legominózusabb kanyarjának rejtelmeibe a 11.-nek kvalifikált Vettel. „Ez pedig trükkössé teszi, mert nem tudod, mi mire számíthatsz ott. Ez van, hibáztam, talán túl sok kockázatot vállaltam.”

A német még mindig jobban járt a szezont erősebben kezdő csapattársánál: Lance Stroll már a Q1 elején lezúzta az autót, ugyanebben a kanyarban, így csak a 19. helyről indulhat vasárnap.

Stroll's collision brought out the first of four red flags 😱🚩



Catch up on all of qualifying's action with our highlights ⬇️#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1