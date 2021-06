A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj helyszínén, Bakuban már zajlanak a szokásos csütörtöki sajtóbeszélgetések, Valtteri Bottas késve esett be a Mercedes online mítingjére. Ami ennél is szokatlanabb, hogy Bottas még hazájából, Finnországból jelentkezett be.

“Még Finnországban vagyok” – erősítette meg Bottas. “Mostanra már oda kellett volna érnem Bakuba.”

Bottasnak órákon át kellett várakoznia a helsinki reptéren, mert probléma lépett fel annál a gépnél, amelyikkel elutazott volna. Átmenetileg a hétvégi indulása is veszélyben volt, de végül sikerült új járatokat találnia.

Ha minden jól alakul, Bottas még ma késő este megérkezik, így az első szabadedzésen már ott lehet. “Csapatként jól felkészültünk, este remélhetőleg már ott leszek a többiekkel.”

Bottas az előző, Monacói Nagydíjról kiesett, mert a kerékcseréje során a szerelők nem tudták levenni a jobb első kerekét. A futam után Toto Wolff csapatfőnök finoman célzott arra, hogy a versenyző is benne volt a bakiban, mert kicsit pontatlanul állt meg, a szerelő emiatt tette rossz szögben a kerékkulcsot az anyára.

“Megnéztem a videót, és nekem úgy tűnt, hogy ott álltam meg, ahol kell. Szóval eléggé meglepett, amit Toto mondott. Nem nagyon beszéltünk róla, ennyiben hagytuk.”