Harmadik évét tölti a Forma-1-ben George Russell, de eddigi pályafutása során – egy futamot leszámítva – végig a mezőny végén autózott a Williams színeiben. Azon a bizonyos futamon, tavaly Szahírban azonban megmutatta a világnak, hogy képes lenne ő is győzelemre vezetni a Mercedes autóját, erre azonban Lewis Hamilton vagy Valtteri Bottas távozásáig alig van esélye.

Ha a Mercedes nem lépteti elő a mezőny végén szenvedő 23 éves britet, akár el is veszíthetik pilótájukat – véli Marc Priestley, a McLaren korábbi munkatársa. “Vajon George Russell azt mondja majd, hogy köszi, de kilépek a Mercedestől és egyedül próbálok szerencsét?” – tette fel a kérdést.

Priestley szerint lenne is helye a britnek, a Mercedes támogatása nélkül is. “A Renault jó opció lehet a számára, előrébb is kerülhetne a rajtrácson” – utalt az Alpine-ra a korábbi szerelő, mérnök.

Eközben Jost Capito, a Williams vezérigazgatója úgy gondolja, hogy Toto Wolff, a bajnokcsapat főnöke nem hagyná az ilyen lépések megvalósulását. “George több éve a Mercedes versenyzője, és szerintem nem engedik el. De meglátjuk. Van még időnk a pilótafelállásról beszélni, jelenleg ez nem téma” – mondta.