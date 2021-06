Jelen állás szerint a Mercedesnél nincs hiány pilótából: Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mellett a Williamsnél vezető George Russell is a csillagos márka kötelékébe tartozik, de Esteban Ocon is elérhető közelségben maradt annak ellenére, hogy jelenleg az Alpine-t erősíti.

Sosem árt azonban, ha több tehetséges versenyzője is van egy csapatnak, így a Mercedes – a többiekhez hasonlóan – árgus szemekkel figyeli már a legfiatalabb pilótanövendékeket is. Így csaptak le a kínai Cuj Jüanpura is. A 2008-as születésű, azaz még csak 13 éves fiú először hatévesen ült gokartba, azóta pedig szépen lépkedett felfelé a gokartos ranglétrán.

“Büszke vagyok, hogy a Mercedes juniorcsapatának tagja lehetek. Remélem, hogy sok jó eredményt érek majd el magamért és a Mercedesért küzdve. Az álmom, hogy F1-es versenyző legyek. Nem lesz könnyű, de mindent megteszek ezért” – idézte az új igazolás gondolatait a Mercedes közleménye.

Excited to have you on the junior squad, Yuanpu! 👏

The 13-year-old is racing in various karting series this year, in the OK Junior category 💪 pic.twitter.com/Wc0nLxcfhX

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 1, 2021