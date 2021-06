A Forma-1-ben egy év halasztás után jövőre vezetnek be teljesen új aerodinamikai szabályokat, ráadásul a motoroknál is fejlesztési stopot vezetnek be. Amellett, hogy teljesen új autók jönnek, a motorokhoz három évig nem lehet majd érdemben hozzányúlni, és ez nagy dilemmát okoz a Ferrarinak.

Két út áll a csapat előtt: vagy a jelenlegi motorját fejleszti tovább, vagy teljesen új motorra áll át. Az első mellett szól a megbízhatóság, ellene, hogy lassabb a riválisoknál. Dönthet úgy is a Ferrari, hogy teljesen új motort fejleszt, pontosabban bele is vágott ebbe a projektbe.

A fejlesztésért felelős mérnökök csak “szupergyors” néven emlegetik az új motort, amely természetesen a megbízhatóság területén jelenthet komoly kompromisszumokat. A két projekt jelenleg párhuzamosan fut, de hamarosan dönteniük kell az olaszoknak.

Ha az új motort választják, de az megbízhatatlan, lényegében három évig elérhetetlen távolságba kerül a vb-cím. Több halasztás után júniust jelölték ki határidőnek Maranellóban, de olasz források szerint továbbra sem született végleges döntés az ügyben.