Valtteri Bottas kerékcseréje a lehető legrosszabban alakult a múlt vasárnapi Monacói Nagydíjon. A jobb első kereket rögzítő csavart a körülmények szerencsétlen összjátéka miatt nem lehetett leszedni, az autót végül a kerékkel együtt szállították vissza a Mercedes gyárába.

Itt egy precíziós fúró segítségével sikerült leszedni a kereket. Noha a Mercedes csak csütörtök este tette közzé a videót, a műveletre valójában már kedd reggel sor került, így Bottas kerékcseréje “csak” 43 órás volt.

VB's car is back home. Cheers for all the helpful suggestions but we’ll take it from here! 💪 pic.twitter.com/41E4GDRbQh