Valtteri Bottas volt Max Verstappen legközelebbi kihívója, ám a finn pilóta versenye elúszott a bokszutcában, a Mercedesnek ugyanis meggyűlt a baja a jobb első kerékkel, így betlizett Monacóban. „Megmondom őszintén: nem tudom, mi történt a bokszban, hogy emberi vagy technikai hiba volt-e” – mondta Bottas a vegyes zónában.

„Bármi is történt, muszáj tanulnunk belőle. Nagy hiba volt a részünkről, ennek nem szabadna megtörténnie” – tette hozzá gyorsan a finn.

Bottas úgy érezte, ha nem történik meg a bokszutcai malőr, még a győzelemre is lett volna esélye. „Gyors volt a Red Bull és Max is, de szerintem harcolhattunk volna a győzelemért, még ha nehéz is lett volna. Még a második hellyel is értékes pontokat szerezhettünk volna, de így azokat is buktuk” – jegyezte meg.

A Mercedes megerősítette, az okozta Bottas vesztét, hogy az anya rászorult a kerékagyra, és egyszerűen nem lehetett eltávolítani.

A kilencszeres nagydíjgyőztes idén már másodjára esett ki, emellett három harmadik helyet tud felmutatni, így Lando Norris a McLarennel ismét leszorította őt az összetett dobogóról.

Lewis Hamilton is csak hetedik lett a monacói versenyen, így a brackley-i gárda az egyéni és a konstruktőri bajnokságban is elveszítette az első helyet. A brit már az időmérőn nehéz helyzetbe került, vasárnap pedig nehezen tudta lenyelni, hogy a stratégiát illetően nem jöttek be a számítások.