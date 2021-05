Több szakértő is intenzív csatát vár az idei Forma-1-es világbajnoki címért Lewis Hamilton és Max Verstappen között, sokan nem zárják ki, hogy ütközni is fognak a pályán. A Monacói Nagydíj előtt Hamilton is beszélt erről a lehetőségről, bár szerinte ő észnél lesz.

“Eddig sikerült elkerülnöm a komolyabb incidenseket, de még 19 verseny van hátra” – mondta Hamilton. “Talán fogunk ütközni, de remélem, hogy nem.”

“Tiszteljük egymást, de Maxnak még sokat kell bizonyítania. Nekem talán kevesebbet” – éreztette Hamilton, hogy szerinte kin fog múlni egy esetleges ütközés.

Hamilton Monacóban a Red Bullt látja esélyesnek. “Nehéz lesz legyőzni őket ezen a hétvégén, mert mindig erősek voltak ezen a pályán. Az idén ráadásul közelebb vagyunk egymáshoz, mint bármikor.”