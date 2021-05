Az előszezoni tesztek után egyértelműen a Red Bull kiáltották ki az idei év favoritjának, ám az első négy forduló alapján inkább az rajzolódik ki, hogy ezúttal is a Mercedest kell legyőzni a világbajnoki címért, hiszen győzelmek tekintetében Lewis Hamilton már 3–1-re vezet Max Verstappennel szemben. Utóbbi édesapja, Jos Verstappen a De Telegraafnak nyilatkozva elismerte, ő sem bízik már annyira a Red Bullban.

„A téli tesztek, de még az első verseny után is úgy tűnt, hogy a Red Bullnak nagyon jó autója van a Mercedeséhez képest. Aztán fordult a kocka” – mondta a korábbi Forma-1-es versenyző. „Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy tavaly kiválóak voltak. Habár voltak aerodinamikai változtatások, összességében nagyon jó autó maradt a Mercedes, és már a gumikkal is kevésbé küszködnek.”

Úgy véli az idősebbik Verstappen, nemcsak a Mercedes fölénye a baj, hanem a fiának is bevállalósabbnak kellene lennie. „Maxnak is gyakrabban kellene feszegetnie a határokat, pusztán azért, hogy tartsa a lépést velük. Emiatt sokkal jobban igénybe is veszi a gumikat” – folytatta.

A 49 éves holland szerint afelől semmi kétség, hogy a Red Bull törekszik arra, hogy újra világbajnoki címet nyerjen 2013 óta először. „Ez az egyetlen, amibe kapaszkodhatnak: a Red Bull, a Honda és Max is nagyon akarja, és mindent is megtesznek érte” – állapította meg. „Mindenkiben látjuk a lendületet, de pillanatnyilag ez nem elég. Meg kell tenniük egy újabb lépést, mihamarabb, de minden területen.”