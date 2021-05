Valtteri Bottas a Twitteren jelezte, hogy eladóvá vált autója, egy Mercedes AMG-GT S. A 2018-as, négyliteres, V8-as motorral szerelt kupé 522 lóerős, százas tempóra 3,8 másodperc alatt gyorsul.

Hello. I’m selling my car in Finland.



If you are interested you can bid here: https://t.co/2wThzeeKLf



Will hand you the car personally and we can have some fun with go-karts in Lahti, Finland @ Valtteri Bottas Racepark! pic.twitter.com/EHOMKhvj6S