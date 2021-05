„Vegyes érzésekkel” zárta a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat Pierre Gasly, noha a 12. helyről rajtolva az utolsó pontszerző, tizedik helyen végzett – viszont már a piros lámpák kialvása előtt hibázott: rosszul állt fel a rajtkockájába, ezért öt másodperces időbüntetéssel sújtották.

„Haragudtam magamra a büntetés miatt, mert a rajtnál buta hibát vétettem. Egyszerűen rosszul mértem fel a pozíciómat, pedig csak ki akartam használni minden lehetséges millimétert, de ezúttal túl messzire mentem” – beszélt a leintés után bakijáról Gasly.

🚨 Gasly has been handed a 5-second penalty for being out of position at the start of the race #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/n90S7mx0tj