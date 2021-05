Napos időben, 25 fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év negyedik időmérő edzése Barcelonában, a 2021-es Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull-os Max Verstappen és a Mercedes hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton tűntek a kvalifikáció favoritjának.

A Q1 10 perces késéssel vette kezdetét, miután a 9-es kanyar bukóterét még nem sokkal a tervezett indulás előtt is rendezgették egy betétfutamon történt baleset miatt. A munkát a helyszínen felügyelte Michael Masi versenyigazgató is. A munkálatok végeztével nyílt is a bokszutca: a helyosztó első perceiben a két Haas és a két Williams vette birtokba a pályát.

Hamarosan többen is követték példájukat. Az első mért körök után Mercedes-Red Bull sormintát láthattunk az éllovas csapatoknál, ám Valtteri Bottas és Lewis Hamilton közepes, Max Verstappen és Sergio Perez a lágy gumikon futottak. A Ferrarisok csak később jöttek, és rögtön megtörték a kialakult sorrendet: Carlos Sainz és Charles Leclerc közrefogta Hamiltont.

A pályán hatalmas volt a forgalom, mely sokszor az utolsó kanyarokban koncentrálódott. Többek is a forgalom miatt futottak lassabb mért kört, mint amit tőlük várhattunk volna – az esetleges feltartások miatt vizsgálat is indult.

Az utolsó próbálkozások előtt kieső helyen állt Kimi Räikkönen az Alfa Romeóval, Lance Stroll az Aston Martinnal, a két Haas, valamint Nicholas Latifi, akinek Williamsén a visszapillantó tükör üvegje is eltört, miután agresszívebben hajtott rá egy rázókőre.

Az említett ötösből végül az AlphaTauri-s Cunoda Juki kárára továbbjutott Stroll, de a japán pilóta továbbjutása mindössze 7 ezredmásodpercen múlott. Mick Schumacher kisebb csodát ért el a Haas-szal: legyőzte Latifit, így nem az orosz színekbe öltözött amerikai istállóé lesz az utolsó sor. A Q1-et egyébként kisebb meglepetésre végül Lando Norris nyerte.

A Q2-ben a megszokottakkal ellentétben alig taktikáztak a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: csak Antonia Giovinazzi Alfa Romeójára kerültek közepes abroncsok, a többiek lágy gumikon próbálkoztak. Az első körök után Verstappen majd fél másodpercet adott Bottasnak és hét tizedet Hamiltonnak, illetve Norrisnak.

Q2 so far: P2 VB

P3 Lewis Let’s go, boys! 👊#SpanishGP pic.twitter.com/cXd7L9hirG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 8, 2021

Őket a két Ferrari követte Sainz, Leclerc sorrendben, de hátrányuk Verstappenhez képest már majdnem egy másodperc volt a hátrányuk egy körön. Perez a másik Red Bullban gyengélkedett: csak a 12. helyről várhatta a folytatást.

Az utolsó Q2-ben futott körökben többen is javítottak. Kiesett végül a két Aston Martin, Pierre Gasly az AlphaTaurival, Giovinazzi és George Russell a Williamsszel. Lance Stroll továbbjutása a 11. helyen egyébként 8 ezredmásodpercen múlott csak.

That’s the end of the road for our qualifying. @lance_stroll ➡️ P11#SV5 ➡️ P13 pic.twitter.com/hshQh42cQX — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 8, 2021

A Q3-as első felfutások után Hamilton állt az élen, mindössze 36 ezreddel Verstappen és 132 ezreddel Bottas előtt. Perez az első körét nem fejezte be, miután a kavicságyat megcsípve kiforgott a mexikói.

A negyedik Esteban Ocon hátránya az Alpine-nal már 8 tized felett volt. Őt McLaren-Ferrari sormintában követte Sainz, Daniel Ricciardo, Leclerc és Norris. Fernando Alonso a kilencedik helyről várhatta a végjátékot a másik Alpine volánja mögött.

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. Elsőként a McLaren, majd a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull párosa indult utolsó gyors körére. Verstappen át is vágott a mezőnyön, hogy a Mercedes pilótái mögül indulhasson. A torlódás akkora volt a végén, hogy Ricciardo el sem tudta kezdeni utolsó mért körét. A végén csak Leclerc és Perez javított: a monacói a negyedik, a mexikói csak a nyolcadik helyre ugrott előre. Így Hamilton megszerezte századik Forma-1-es pole-pozícióját, ilyenre még nem volt példa a sportág történelmében.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁 TOP 10

Hamilton

Verstappen

Bottas

Leclerc

Ocon

Sainz

Ricciardo

Perez

Norris

Alonso#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/BhTlj8Pncy — Formula 1 (@F1) May 8, 2021

A teljes eredménylista:

A 2021-es Forma-1-es Spanyol Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15 órakor kezdődik.