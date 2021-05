Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, megelőzve a Mercedes címvédőjét, Lewis Hamiltont és a ferraris Charles Leclerc-t.

A pilóták a péntekinél melegebb időben, 23 fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Barcelonában. Az első két szabadedzésen látottakhoz képest kevésbé volt aktív a mezőny: szűk öt perces várakozás után a hazai hétvégéjét teljesítő Fernando Alonso hajtott ki először az Alpine garázsából.

The Spaniard has his home track all to himself 🤩 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/P509Rslj3s

A többi versenyző csak bő tíz perc elteltével kezdett csatlakozni a spanyolhoz, a pilóták szinte zavartalanul köröztek a leintésig. Azért csak szinte, mert Kimi Räikkönen Alfa Romeójának jobb hátsó gumiját kiszúrta egy elhagyott alkatrész, Lando Norris pedig egy alkalommal a kavicságyat is megjárta a McLarennel.

Norris goes off 😧

A snap of oversteer sees the Brit into the gravel, but he is able to return to the track #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/0O2XXjdD3K

— Formula 1 (@F1) May 8, 2021