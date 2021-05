„Bevallom, elég kemény verseny volt!” – kezdte gondolatait Lewis Hamilton, aki idei második és pályafutása 97. sikerét szerezte a Forma-1-es Portugál Nagydíjon. „Fizikálisan és mentálisan ott kellett lenni. Mivel szeles volt az időjárás, nagyon könnyű volt rossz útra tévedni.”

A második helyről rajtolhatott csak Portimaóban a hétszeres világbajnoki címvédő, miután az időmérőn 7 ezreddel kikapott csapattársától, sőt a biztonsági autós újraindításnál még a második helyet is elveszítette néhány körig erejéig. „Nem volt olyan jó a rajtom, mint Valtterié, majd az újraindításnál is rajtavesztettem, ami nem volt jó, nem is voltam boldog” – folytatta a Mercedes pilótája.

Az interjúkat készítő Paul di Restának nyilatkozva hozzátette: „A lehető legjobban kellett pozícionálnom magamat, és már nem emlékszem, hogyan, talán Max [Verstappen] hibázott egy ponton, miközben nekem tökéletes köröm volt, és tudtam, hogy közel leszek hozzá az utolsó szektorban.”

„Utána Valtterit [Bottas] is meg kellett előznöm, mielőtt még teljesen tönkrementek volna a gumijaim, sikerült is elkapnom őt az 1-es kanyarnál. A határon voltam, de nagyszerű verseny volt” – zárta a pontverseny éllovasa.

Amíg oda nem lépett Di Restához, abban a tudatban ringatta magát Max Verstappen, hogy övé a leggyorsabb kör, valamint az érte járó bónuszpont, de hasonlóan az időmérő edzésen történtekhez, négykerekes pályaelhagyás miatt elvették a legjobb idejét, így nyolcpontos hátránnyal várhatja a bajnokság jövő heti folytatását.

„Egész jó versenyem volt, jól sikerült az újraindításom is. Ezután sikerült némi nyomást gyakorolnom Valtterire, de hiányzott némi tempó, így végül Lewis is elém került a kiállások után. Nagyon nehéz volt felmelegíteni ezeket a gumikat” – nyilatkozott a holland a vereség ellenére meglepően pozitív hangnemben.

„Szóval, egy kicsit hiányzott a tempó” – folytatta a Red Bull versenyzője, majd a „büntetés” kapcsán megjegyezte: „Kicsit furcsa, mert eddig a 14-es kanyarban nem figyelték a pályahatárokat” – mentegetőzött. Pedig a versenyirányítás még a harmadik szabadedzés előtt közölte, hogy a négykerekes pályaelhagyásokkal kapcsolatos szigorát kiterjeszti a pálya utolsó előtti kanyarjára is.

A pole-ból indulva harmadikként célba érő Valtteri Bottas viszont nem volt maradéktalanul elégedett a versenyével. „Nem igazán tudom, mi történt az első etapban. Ismeretlen okokból kifolyólag nem volt meg a tempóm, aztán a második szakaszban már elég jó volt, de aztán jött a szenzorprobléma” – summázta a finn.

„Összességében erős csomagunk volt ma, de tényleg nem tudom, mi az, ami nem működött az első etapban.”