Napos, szeles időben, 18 fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év harmadik időmérő edzése Portimaóban, a 2021-es Forma-1-es Portugál Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull-os Max Verstappen és a Mercedes hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton tűntek a kvalifikáció favoritjának.

A Q1 elején a két Haas, a két McLaren és a két Ferrari rögtön a pályára hajtott. A többi csapat sem várakozott sokáig, néhány bemelegítő kör után sorra repkedtek a jobbnál jobb köridők.

A versenyzőknek mindeközben a pálya határaira, illetve egymásra is kellett figyelniük a rövid körön. Több köridőt is elvettek a pilótáktól a kanyarok kiszélesítése miatt, és veszélyes szituációk is kialakultak a lassan guruló, gumijaikat előkészítő versenyzők között.

Az első mért körök után Lewis Hamilton a ranglista utolsó helyén állt, ugyanis az ő körét is elvették, így használt abroncsokon kellett újra próbálkoznia. A kopott gumikkal elsőre csak lassabb kört tudott futni a Mercedes britje, de sikerült továbbjutnia a Q2-be. Sergio Perez számára is kalandos volt a Q1: a Red Bull mexikóija egy alkalommal a kavicságyba csúszott, de ki tudott kászálódni onnan.

Perez off! Checo slides into the gravel but he’s out again and currently P3 in the Q1 standings#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/40hLT3qlVr — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

A kvalifikáció első szakaszában elvérzett a mclarenes Daniel Ricciardo, Lance Stroll az Aston Martinnal, a williamses Nicholas Latifi és a két Haas. Ricciardo kiesése annak fényében is nagy meglepetés, hogy csapattársa, Lando Norris a második helyen jutott tovább.

Q1 ❌ ELIMINATED DRIVERS Ricciardo is out 😮 P16 RIC

P17 STR

P18 LAT

P19 MSC

P20 MAZ#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/G6H8osoLxj — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

A Q2-ben taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a két Alpine, a két AlphaTauri, Sebastian Vettel az Aston Martinnal és Norris a lágy gumikon próbált először továbbjutást érő kört futni, a többiek közepes gumikon próbálkoztak.

Az első körök után elég nagy volt a szórás a köridők között: Lewis Hamilton fél másodperccel verte mercedeses csapattársát, Valtteri Bottast. A finn pilótával Norris és a szintén lágyakon köröző alpine-os Esteban Ocon ugyan még tartotta a lépést, de a Red Bull versenyzői, élükön Max Verstappennel már majdnem 7, illetve 9 tizedet kaptak a hétszeres világbajnoktól.

Hamilton in the box seat with just over 6 minutes of Q2 to go HAM

BOT

NOR

OCO

VER

PER

VET

LEC

GAS

ALO#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/BqvL1eLnxd — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

A szakasz végére többen is inkább a gyorsabb lágy gumikra váltottak, de nem mindenki (köztük a két Mercedes-pilóta sem) fejezte be vele a mért körét, így ők a közepes gumikon rajtolhatnak a vasárnapi futamon. A Ferrarinál kockáztattak és fennhagyták a közepes abroncsokat Charles Leclerc autóján, de sikerült továbbjutnia. Nem úgy a williamses George Russellnek, a két Alfa Romeónak, Fernando Alonsónak az Alpine-nal és Cunoda Jukinak az AlphaTaurival.

SO CLOSE!!! P11 for @GeorgeRussell63 just 0.05s from getting through to Q3. Great effort GR 👏 pic.twitter.com/fnmNouMunX — Williams Racing (@WilliamsRacing) May 1, 2021

A Q3-as első felfutások után Bottas állt az élen, mindössze 7 ezreddel Hamilton előtt. A harmadik Perez hátránya már fél másodperc volt, őt a ferraris Carlos Sainz, Norris és Leclerc követte. Sebastian Vettel, aki a 2020-as Brit Nagydíj időmérője óta először jutott be a Q3-ba, a kilencedik helyre repítette az Aston Martin első próbálkozása alkalmával. Verstappen kör nélkül várta a végjátékot, első körét elvették a pálya kiszélesítése miatt – azzal a körrel egyébként a holland nyerte volna az időmérőt.

It’s been a long time coming, you know he’s going to give it everything. 💚 pic.twitter.com/JGhgCfeaZF — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 1, 2021

A fináléra mindenki új gumikat tett fel, ám a két Mercedes közepes abroncsokon gurult pályára. Verstappen utoljára maradt egyetlen gyors köre négy tizeddel elmaradt Bottas legjobbjától. A végén csak Sainz és Ocon javított addigi idején, így a finn végül minimális különbséggel behúzta pályafutása 17. pole-pozícióját a századik pole-pozíciójára hajtó Hamilton előtt. A második sort kisajátította a Red Bull, Perez negyedik lett.

Ötödik lett Sainz, míg a másik Ferrarival Leclerc csak nyolcadikként zárt. Közéjük befért Ocon és Norris is, a legjobb tíz kiadó helyein Pierre Gasly (AlphaTauri) és Vettel osztozhattak.

A teljes eredménylista:

A 2021-es Forma-1-es Portugál Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 16 órakor kezdődik.