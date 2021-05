Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Portugál Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, megelőzve a Mercedes párosát, Lewis Hamiltont és Valtteri Bottast.

A pilóták a péntekinél hűvösebb, borúsabb időben, 16 fokos levegő- és 29 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Portimaóban. Az első két szabadedzésen látottakhoz képest kevésbé volt aktív a mezőny: elsőként Lance Stroll és Sebastian Vettel hajtott ki a pályára, de az Aston Martin pilótái is csak installációs kört futottak.

Install laps complete for both #SV5 and @lance_stroll . pic.twitter.com/CUuDaFWHRy

Our #FP3 has officially started.

A korai szakaszban a Haas versenyzői voltak a legaktívabbak, Mick Schumacher egy alkalommal meg is forgott. A többi versenyző csak szűk negyed óra elteltével kezdte meg a szombati körözést.

Mick Schumacher takes a spin as Team Principal Guenther Steiner watches on 🔄 #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/Q92TSkkicK

Féltáv előtt néhány perccel virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, miután feldőlt egy hatalmas reklámtábla a pálya szélén. A körözés zavartalanul folytatódott a helyreállítási munkák után. Komolyabb incidens nem történt a hatvan perc során, mindössze Kimi Räikkönen piruettje és Lando Norris megforgása voltak látványosabb megmozdulások a gyakorlás második felében.

It’s a struggle for grip out there! 🥴@LandoNorris finds himself in a spin 🔄#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/4DbN3ZxSV3

