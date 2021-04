A délelőttihez hasonló időben, 19 fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Portugál Nagydíj második szabadedzése Portimaóban. A gyakorlás azonban tíz perces csúszással indult, ugyanis – a 2020-as eseményekhez hasonlóan – gond volt a csatornafedelekkel.

Miután az edzés elkezdődött, hamar pályára hajtott mindenki. A versenyzők dolgát az erős szél nehezítette, volt, hogy 30 km/órás lökéseket is mértek. Max Verstappennek még az érdemi munka elkezdése előtt meg kellett szakítania a körözést: fékhiba miatt visszatért garázsához nyolc perc után, de később visszatért a pályára.

Brace yourself for the stomach drop @Max33Verstappen! 🎢 The Dutchman goes fastest with a 1:20.322 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/nlfTh2sl8D — Formula 1 (@F1) April 30, 2021

Ahogy az első edzésen, úgy ezúttal is elvették azokat a köridőket, melyek a pálya kiszélesítésével születtek. A stewardok az 1-es, a 4-es és a 15-ös kanyarokat figyelték árgus szemekkel.

A gyors köröket legtöbben még a versenyszimulációk előtt, az első fél óra végéig megfutották, így korán kialakult a gyakorlás végeredménye. Lewis Hamilton idén először nyert szabadedzést a Red Bull-os Max Verstappen és mercedeses csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A brit leggyorsabb köre kéttized másodperccel lassabb volt, mint Bottas legjobbja az első edzésen.

Negyedikként zárt Carlos Sainz a Ferrarival, az 5-6. helyet pedig némi meglepetésre a két Alpine-versenyző, Fernando Alonso és Esteban Ocon szerezte meg. A leggyorsabb hat pilóta között szűk négytized másodperc volt a különbség.

Fast lap from Fernando: 1:20.220 and good for P4 👌#PortugueseGP pic.twitter.com/zY2OOR2qd3 — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) April 30, 2021

Hetedikként végzett Charles Leclerc a másik Ferrarival, a legjobb tíz többi kiadó helyén pedig Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) és Sergio Perez (Red Bull) osztozott. Az első edzésen a Williamsszel megvillanó George Russell a 13. helyen zárt, míg csapattársa, a 19. leggyorsabb időt futó Nicholas Latifi mutatta be a nap legnagyobb hibáját: egy alkalommal átgurult a kavicságyon.

This was where Latifi ended up moments ago… #PortugueseGP pic.twitter.com/p3NwOcuq4J — Formula 1 Updates (@F1Updates21) April 30, 2021

Sebastian Vettel szerepelt erősen: az Aston Martinnal versenyző négyszeres világbajnok csak a 15. leggyorsabb időt autózta, leggyorsabb köre héttizeddel volt lassabb a csapattárs Strollénál. A legnagyobb különbséggel, 1,1 másodperccel a haas-os Mick Schumacher verte csapattársát. A német 18. lett a szezon leggyengébb autójával, és Nyikita Mazepinen kívül megelőzte Latifit is.

Mick jumps ⬆️ to P15 with his latest lap ⏱ 1:21.537. Nikita is P20 ⏱ 1:22.638. They’re both now on 🔴 soft tires. #HaasF1 #PortugueseGP #FP2 pic.twitter.com/qFS5rxzJeQ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) April 30, 2021

A teljes eredménylista:

A Portugál Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor rajtol.