Többnyire napos időben, 17-19 Celsius-fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Portugál Nagydíj első szabadedzése a 4653 méteres, 15 kanyaros portimaói Algarve pályán.

Némileg meglepő módon az élcsapatok vették birtokba legelőször az aszfaltcsíkot, Sergio Perez Red Bullját aerorácsokkal küldték ki. A gyakorlás elején Carlos Sainz hagyott el valamit a bokszutca végén, de az alkatrész a Ferrari garázsából, nem az autóról származott.

👀 A chunk of debris at the pit exit is keeping the drivers on their toes#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/TBHUv6SWWT

— Formula 1 (@F1) April 30, 2021