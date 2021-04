Kisebb meglepetést jelentett a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjának szombati napján, hogy Sergio Perez megelőzte csapattársát, Max Verstappent. A Red Bull hollandját nem sok csapattársa győzte le időmérőn az elmúlt években: utoljára még Daniel Ricciardónak sikerült ez a bravúr.

A második rajtkockából indulva Perez hamar elindult a lejtőn. Előbb Verstappen, majd a ferraris Charles Leclerc ment el mellette a vasárnapi imolai futamon, de a biztonsági autó mögött még a kavicságyban is járt. Offroad-kalandja után a mexikói két helyet is veszített, de visszavette a pozíciókat – ezt nem kellett volna megtennie, mert 10 másodperces büntetést kapott érte.

“Elvesztettem az irányítást a safety car mögött. Kicsúsztam, de vissza is jöttem a pályára. Persze megelőztem azokat az autókat, úgyhogy a büntetés igazságos volt. Azt gondoltam: oké, hibáztam, de megtartottam a pozícióm. De nem ez volt a helyzet” – mondta.”

Perez slithers wide and loses ground, but he’s able to maintain fourth behind the safety car#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mrye6wzMn6

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021