Végig az élmezőnyben, illetve a középmezőny elején autóztak a Ferrarik egyik idei hazai versenyükön, a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon, s habár volt rá esélye az olaszoknak, végül lemaradtak a dobogóra, Charles Leclerc és Carlos Sainz a negyedik, illetve az ötödik helyen futottak be.

„A rajtom nem volt a legjobb, de nem volt komolyabb jelentősége annak fényében, hogyan zajlott a verseny. Az egyenesekben továbbra is lassúak vagyunk, és már dolgozunk rajta, hogy ezen a téren is fejlődjünk” – mondta a futam után a monacói.

„A verseny elején az aerodinamikai terhelés még segített is nekünk, a végén viszont büntetett. Továbbra is úgy látom, hogy félig tele van a pohár, noha szívesebben álltam volna dobogóra” – jegyezte meg. „Összességében pozitív versenyünk volt: a verseny első felében, az esős körülmények között versenyképesek voltunk, amire a tavalyi teljesítményünk ismeretében egyáltalán nem számítottunk, de száraz pályán is jó tempót diktáltunk.”

Részben igaza is van Leclerc-nek, ami a dobogós reményeivel kapcsolatos búslakodást illeti, hiszen az újraindításnál gondjai voltak a rádióforgalmazással, így a Ferrari sem tudott kapcsolatba lépni vele. Mattia Binotto, az istálló főnöke is elismerte, pilótája tulajdonképpen kör közben következtette ki, hogy gördülőrajt jön a piros zászlós fázis után – és épp ekkor lépte át őt a pályafutása legjobb eredményét beállító Lando Norris.

Köszönhetően annak, hogy a szezon eddigi két futamát egyaránt dupla pontszerzéssel zárta a Ferrari, a konstruktőri bajnokságban a negyedik helyen áll, míg Leclerc az egyéni értékelésben szintén a negyedik, Sainz pedig a hatodik pozíciót foglalja el.