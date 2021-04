Viszonylag kevés, ám az eddigi visszhangok alapján annál jelentősebb szabályváltozások léptek életbe az idei évre a Forma-1-ben: ezek közé tartoznak a padlólemezt érintő módosítások, melyek miatt egyes csapatok jóval kisebb rake-et, vagyis padlólemez-dőlésszöget használnak, ami miatt korábban már Lewis Hamilton is összeesküvést sejtett.

Imolában az Aston Martin csapatfőnök-vezérigazgatója, Otmar Szafnauer emelte fel a hangját, amiért több csapatot kifejezetten hátrányosan érintettek a mezőny lassítására és a biztonság növelésére irányuló szabályváltozások, ugyanis a tél folyamán nevet és színt váltó silverstone-iak mellett a címvédő Mercedes is nagyobb dőlésszöget alkalmaz – az pedig köztudott, hogy ez a két csapat többet is lassult 2020-hoz képest az átlagosnál.

A Pirelli új szerkeszetű abroncsai sem nyerték el az Aston Martin tetszését, ezért a Sky Sportsnak nyilatkozva Szafnauer elárulta, első körben a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) szeretnének egyeztetni, és amennyiben a csapat szempontjából kedvezőtlen döntés születik, jogi útra terelik az ügyet.

„Úgy gondolom, az a helyes, ha azt tesszük, hogy egyeztetéseket folytatunk az FIA-val, és közben megpróbáljuk kideríteni, mi történt, és miért” – kezdte a csapatvezető. „Utána megvizsgáljuk azt is, lehet-e valamit tenni egy igazságosabb helyzet érdekében. Csapatként keményen dolgozunk azon, hogy megpróbáljunk visszaszerezni mindent, amit csak lehet, ugyanakkor meg kell ejtenünk ezeket a megbeszéléseket az FIA-val.”

A Red Bullnál csak röhögnek az Astonon

Nem sokáig maradt kommentár nélkül az Aston Martin felvetése: Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke tulajdonképpen kiröhögte Szafnaueréket. „Kissé meglepődtem, amikor ezt hallottam” – idézi szavait a Crash.net. „Némileg naív gondolkodásra vall, ha egy szabályt hirtelen, mindössze egyetlen verseny alapján szeretnénk megváltoztatni.”

„Először is, máris van példa arra, hogy futamot nyert a Mercedes, mert ugyan alacsonynak számít a rake-je, gumikopás tekintetében talán még jobban is álltak Bahreinben, mint mi. Piszkosul lenyűgözőnek tűntek, pedig eddig csak egy pályán jártunk” – folytatta Horner, sugallva azt, hogy hiába ment a Red Bull alacsonyabb padlólemez-dőlésszőggel, mégsem nyert a szezonnyitón.

Kiemelte: hosszas és komoly procedúra előzi meg egy-egy szabályváltozás bevezetését. Egy-egy ilyen módosítást ugyanis minden csapatnak – így tehát az Aston Martinnak is – meg kell szavaznia, mielőtt az az FIA Bizottság és a Motorsport Világtanács elé kerül.

„Természetesen ez is része a játéknak, legyen szó befújt vagy dupla diffúzorról, nem flexibilis szárnyakról vagy az F-csatornáról” – sorolta azokat az eszközöket Horner, melyeknek a Red Bull a 2010-es évek elején aratott sikereit köszönheti, és amiket egyhamar be is tiltották. „Ez is része az F1-nek: fejlődnek, változnak a szabályok, neked pedig állnod kell ezeket az ütéseket” – tette hozzá.