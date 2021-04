Fenékvillantása mellett egy kijelentésével került még a figyelem középpontjába Valtteri Bottas a Netflix Forma-1-es sorozatában, a Drive To Survive-ban. A finn pilóta ugyanis azt taglalta, még a visszavonulás is megfordult a fejében a 2018-as Orosz Nagydíjon történtek után. Bottast már akkor is láthatóan megviselte, hogy a csapat utasítására maga elé kellett engednie az akkor még a világbajnoki címért harcoló Lewis Hamiltont.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azonban nem hiszi, hogy valóban kihátrált volna a sportból Bottas, sőt továbbra is úgy gondolja, helyes döntést hoztak a csapatnál három évvel ezelőtt. „Mindenki számára pocsék helyzet volt, ugyanakkor szükséges volt a csapatutasítás, mert sok minden forgott kockán” – vette védelmébe a Motorsport.com holland kiadásának nyilatkozva.

„Nyilvánvalóan nagyon csalódott volt [Valtteri], amit meg is értek, de nem gondolom, hogy vissza akart volna vonulni. Ahhoz ő túlságosan is sportszerű.”