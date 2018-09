Szocsiban a Mercedes megmutatta a Ferrarinak, hogyan is kellett volna csinálni a dolgokat Monzában: a pole-ból rajtoló Valtteri Bottas a rajtnál megvédte Lewis Hamiltont a ferraris Sebastian Vetteltől, és bár a német a kerékcserék alatt a címvédő elé került, nem tudta megőrizni a pozíciót, az ezüst autó erősebb volt, a mercis finn pedig később a győzelmet is átadta csapattársának az Orosz Nagydíjon.

Olvass tovább

Az elnyújtott első etapnak köszönhetően a verseny jelentős részében az 1. helyen haladó holland végül 10 körrel a vége előtt váltott ultralágy gumikra, ám azokon nem tudott rohamozni, így végül “csak” az 5. lett csapattársa, a feltűnően lassú Daniel Ricciardo előtt.

A “best of the rest” a szépen, csendben kiváló futamot teljesítő Charles Leclerc lett az Alfa Romeo Sauberrel, nem véletlen, hogy jövőre már a Ferrarinál vezet majd. A Haasnak Kevin Magnussen hozott értékes pontokat a 8. hellyel, az utolsó két pontszerző pozícióban pedig a komoly taktikázással, csapatutasításos helycserékkel is operáló Force India versenyzői, Esteban Ocon és Sergio Perez futott be.

A Renault a Red Bull-éhoz hasonló stratégiával próbálkozott, de nekik nem volt meg a tempójuk, hogy a 11-12. rajthelyet jobbra javítsák a futamon.

A versenyen csak két kieső volt: a Toro Rosso párosa az első kör után búcsúzott, valószínűleg valamilyen rossz beállítás miatt Pierre Gasly és Brendon Hartley is megpördüléssel kezdett, rögtön a garázsba is hajtottak utána.

A futam részletes beszámolója ITT olvasható.

A Forma-1-es világbajnokság a jövő héten a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Forrás: Fotó: Europress