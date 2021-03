Péntek óta rengeteg Forma-1-rajongó a Netflixen lóg, amikor ideje engedi, hogy megnézze a sportágról szóló dokusorozat, a Drive to Survive (Hajsza a túlélésért) harmadik évadát.

Nagy meglepetésekre persze nem érdemes számítani, hiszen a 2020-as Forma-1-es események feldolgozásáról van szó, azonban így is szemtanúi lehetünk váratlan fordulatoknak. Az egyik ilyen némileg meg is döbbentette a nézőket. Nyugodtan folytasd tovább az olvasást, nem fogunk spoilerezni ;)

A harmadik részben, melynek középpontjában a Mercedes finnje, Valtteri Bottas áll, a pilóta az egyik jelenetben egy hagyományos finn szaunában ereszti ki a gőzt, természetesen a hagyományoknak megfelelően meztelenül. Egy pillanatra látni is Bottas hátsó felét, de több sem kellett az internetezőknek, na meg a mclarenes Daniel Ricciardónak.

“Képzelem, hogy nem én vagyok az első, aki erről beszél, de még mindig nem tudom, mit is gondoljak, miután láttam Bottas MINDEN részét” – kommentálta az ausztrál versenyző a sorozatban látottakat, majd lecsapta kollégája nevéből és az angol fenék (ass) szóból összegyúrt magas labdát: “szerintem ez Bottass születése. Basszus, mind éretlenek vagyunk” – tette hozzá.

Imagine I’m not the first to comment on it 😆 but still not sure how I feel about seeing ALL of Bottas in DTS 🙈 — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) March 20, 2021

I guess it’s the birth of Bottass. Dammit we’re immature 😄 All I’d recommend is a tan. Was sunglasses sorta stuff. Otherwise, fair play lad. — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) March 20, 2021

Ha még nem láttad a sorozatot, és nem akarod tudni, hogy miről nem lesz szó benne, itt állj meg, és olvass más cikkeket a Forma-1 világából!

A mezőnyből nem ő volt az egyetlen, aki a Drive to Survive-ról megosztotta saját érzéseit. A williamses George Russell is így tett: esetében mindenki arra számított, hogy megemlékeznek arról, amikor beugrott a koronavírusos Lewis Hamilton helyére a Mercedesbe, ám végül alig esett erről szó. A brit versenyző szóvá is tette ezt megmosolyogtató formában. “Amikor eljutsz a tizedik részig és rájössz, hogy nem vagy benne” – írta Twitteren.