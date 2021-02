A streamingszolgáltató Netflix a koronavírus-járvány ellenére is együttműködött a Forma-1-gyel, és végigforgatta a 2020-as F1-es szezont, anyagot gyűjtve a Drive to Survive című dokusorozat harmadik évadához.

Történésből nem volt hiány tavaly: nagyjából csak az volt a kérdés, vajon marad-e a Netflix a tíz epizódos keretnél, vagy az események sokaságára való tekintettel ezúttal több részt kapunk a sorozatból. Végül azonban maradt minden a régiben, de a tartalom új lesz.

A bemutatóra még szűk egy hónapot kell várni, az új évad március 19-én jelenik meg a Netflix kínálatában.

A Drive to Survive magyarul Hajsza a túlélésért címmel található meg a streamingszolgáltatónál, a második évadot pedig szinkronos változatban is meg lehetett nézni az eredeti nyelv mellett. Ez a harmadik szezonnál sem lesz másképp: készítésében részt vettek többek között a Forma-1 korábbi és jelenlegi magyar hangjai, Szujó Zoltán és Wéber Gábor is.