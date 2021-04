Harmadik évét kezdte a Ferrarinál Charles Leclerc, aki egy friss, a La Repubblicának adott interjújában elismerte, hogy most jött rá, mit jelent képviselni a Ferrarit a Forma-1-ben. „Tudom, hogy mi az, ami más csapatoknak sosem lesz, és csak nekünk van: a tifosi, mely világszerte rajongók millióit tömöríti. Ezért más csapatok mindig irigykedni fognak arra a szenvedélyre, amit a Ferrari generál” – jelentette ki a monacói.

Emellett a Ferrari az egyetlen csapat, mely 1950 óta folyamatosan versenyez a királykategóriában, ennek ellenére egyik legnehezebb időszakukat élik át az olaszok, mivel 2007 óta nem nyertek egyéni világbajnoki címet, és már tizenharmadik éve nyeretlenek a konstruktőri kiírásban is. A fényesnek nem éppen nevezhető mutatókon viszont a tavalyi csapnivaló szezon ellenére legfeljebb öt éven belül javítana Leclerc.

„Szívesen rövidítenék ezen: csináljuk meg két-három éven belül!” – tette hozzá nevetve. „Az előírások betartása mellett módosítottunk néhány dolgon. Csodákat nem ígérhetünk, de a motoron és az aerodinamikán nem fog múlni, hogy jó eredményeink is legyenek idén” – folytatta komolyra fordítva a szót, többnyire azt sugallva, amire főnöke, Mattia Binotto is utalt a héten.

„Hiszek a csapatban és azokban az emberekben, akik a Ferrarinál dolgoznak. Én is próbálom a legjobb formámat nyújtani, 100%-ban a munkámra összpontosítva. Ez viszont nem elég, és nem is vagyok annyira arrogáns, hogy azt gondoljam, egymagam is érhetek el sikereket.”

„A pályán a stopper mutatja a különbséget, hiszen mindenki a leggyorsabb akar lenni. A pilótafülkéből kiszállva azonban tisztában kell lenned azzal, hogy ha segíted a csapatod, azzal magadnak is segítesz. Számomra ez egyenlő arányban múlik az autón, a csapaton és a versenyzőn is. Mindennek a lehető legjobbnak kell lennie, különben nem nyersz” – zárta gondolatait.