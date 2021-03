Nehezen indult Sebastian Vettel számára a 2021-es Forma-1-es szezon, valamint pályafutásának új fejezete, mivelhogy az önhibán kívül balul elsült időmérő edzés, valamint a versenyen elkövetett amatőr hiba után csak 15.-ként intették le a Bahreini Nagydíjon, első Aston Martin-os versenyén.

Azóta számos helyről kapott kritikát a négyszeres világbajnok, legutóbb 1996 világbajnokától, Damon Hilltől. „Olyan, mintha egy mexikói partit néznék, és azt látnám, hogy ő a pinyáta, akit péppé vernek” – jelentette ki kíméletlenül az F1 Nation podcast legutóbbi adásában.

„Borzasztó látni, mi történik vele. Valami megváltozott a pszichológiai konstellációjában, és most el kell távolítani róla a rossz szellemet. Biztosan tett valami rosszat, hogy ezt kiérdemelje. Megbillent a pszichológiai egyensúlya” – mélyedt bele misztikus párhuzamokba a korábbi versenyző, aki szerint Vettel büntetésként éli meg és aggasztónak látja a helyzetet.

„Attól tartok, hogy ez egyre rosszabb lesz, ezért valamennyire el kell viselni a negatív, rossz érzéseket. Ha ezeken sikerült túllépnie, övé lesz a világ minden képessége, és az élmezőnyben harcolhat Hamiltonnal és Verstappennel.”

Franz Tost, az AlphaTauri jelenlegi irányítója után a csapat és egyúttal Vettel korábbi főnöke, Gerhard Berger is kinyilvánította véleményét Vettel helyzetéről. „Sebastian egy négyszeres világbajnok, és nem kérdés, hogy az egyik legkiemelkedőbb versenyző, a nyomást azonban sosem viselte jól” – szúrt oda az osztrák az In The Fast Lane adásában.

„Emlékezzünk csak vissza, mi történt, amikor Daniel [Riccardo – szerk.] a Red Bullhoz került, aki nagyon erős volt, és így nyomást helyezett Sebastianra. Nehezére esett megbirkóznia vele, és ugyanez volt a helyzet a Ferrarinál is. Amikor látom őt, azt érzem, hogy nincs felszabadulva, nem elég nyugodt” – mutatott rá a DTM jelenlegi vezetője.

„Emellett olyat próbál bizonyítani, ami egyszerűen lehetetlen, mert az autója vagy az ő formája nem elég jó hozzá. Le kellene ülnie, lépnie egyet hátrafelé, és úgy felfognia, hogy most lazán veszi a dolgot, és majd jön újra a siker.”

„Négyszeres világbajnokként, ennyi versennyel a háta mögött eljön a pillanat, amikor nem vállal annyi kockázatot, és nem versenyez úgy, mint az első győzelme előtt. Számára nem jött ki jól a lépés. Elkezdett hibázgatni, az emberek pedig megkérdőjelezik őt. Ez pedig apránként egyre nagyobb nyomást jelent, amit, mint mondtam, nem visel jól” – zárta gondolatait.