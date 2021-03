A 2021-es Forma-1-es szezon egyik legnagyobb nyertese kétségtelenül a Ferrari. A Bahreini Nagydíjat Charles Leclerc és Carlos Sainz ugyan csak a hatodik és a nyolcadik helyen fejezték be, ám tavaly többször a pontszerzés is lehetetlen feladatnak tűnt a maranellói alakulat számára. Az idei szabályváltoztatások miatt minden autó lassult, de a szahíri időmérőn a vörös autók veszítették a legkevesebb időt 2020-hoz képest, ahogy az az alábbi grafikán is látszik.

Sikeresen debütált a csapatnál Sainz is, aki első vörös overallban teljesített nagydíja után pontokkal térhet haza. Mattia Binotto csapatfőnök meg is dicsérte őt, ám egyúttal oda is szólt az elődnek, Sebastian Vettelnek. “Ez egy jó kiindulási pont. Carlos máris jól együttműködik Leclerc-rel.”

“Végre mindkét pilótánkra számíthatunk, és tudva azt, hogy mind számíthatunk egymásra, mindannyiunknak fontos – mindez a csapatszellemre is hatással van”

– mondta a csapatfőnök.

Erős kijelentés ez Binottótól, de nem alaptalan. Visszaemlékezhetünk, hogy volt olyan esemény 2020-ban, amikor Vettel szinte egyáltalán nem is kommunikált csapatával, és a taktika miatt többször is összetűzésbe került a két fél.

A kérdés már csak az, hogy meddig tart ki a Ferrari jelenlegi formája. Az istálló reálisan nézve jelenleg esélytelen a dobogós helyek elcsípésére, és akár a riválisok is befoghatják, vagy visszaelőzhetik őket az év során. Nem titom ugyanis, hogy Maranellóban a prioritás a 2022-es évad, az olaszok az új szabályrendszerre egy versenyképes autót szeretnének.

“Hogy a Red Bull és a Mercedes mit fog tenni, azt nem tudom” – utalt Binotto a kiéleződő bajnoki csatára a két alakulat között. “Számunkra azonban idén nehéz lesz a dobogókért harcolni, erősebbek nálunk. Megcélozhatjuk a konstruktőri harmadik helyet, és ehhez a McLarennel kell harcolnunk” -tekintett előre a csapatfőnök.