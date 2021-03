2020 elején meg kellett küzdeniük a Ferrari versenyzőinek azért, hogy bejussanak az időmérők harmadik szakaszába. A 2021-es Forma-1-es Bahreini Nagydíj kvalifikációján könnyedén vette ezt az akadályt Charles Leclerc és Carlos Sainz: a két pilóta az első két helyen jutott be a Q3-ba.

A folytatás végül nem volt annyira fényes, de így is jobb volt, mint a tavaly látottak: Leclerc a negyedik, Sainz a nyolcadik rajthelyet szerezte meg. A monacói ugyan közvetlenül Max Verstappen Red Bullja és a Mercedes mögül indulhat, de szerinte amennyire közel, olyan távol is állnak a dobogós esélyektől.

“Sokkal erősebb autónk van. Ahogy pénteken is említettem, az egyensúly is jobb, egy kicsit könnyebb az autót vezetni a tavalyihoz képest” – mondta Leclerc. “Emellett még több erőnk is van, amit érzek is. Meg kell még néznünk, hol állunk a többiekhez képest. Még a szezon elején járunk, de úgy tűnik, jelentős előrelépést tettünk.”

“A célunk az, hogy legalább megpróbáljuk tartani a pozíciónkat. Szerintem a legjobb három hely reálisan nézve még nem elérhető” – jelentette ki a monacói, hozzátéve, hogy az AlphaTauri tempója is lenyűgözte.