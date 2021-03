Már a lámpák fényénél, 30 fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év első, időmérő edzése Szahírban, a 2021-es Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull-os Max Verstappen tűnt favoritnak.

A Q1 elején a két Williams és a két Haas rögtön a pályára hajtott, de a mezőny nagy része a korábbiakban megszokott módon kivárt egy kicsit, majd szinte egyszerre hajtott ki a pályára. Az első négy pilóta közül csak Mick Schumacher fejezte be az első körét: George Russell és Nicholas Latifi a gyorskörük végén a bokszba hajtottak, míg Nyikita Mazepin kicsúszott a pályáról, és lassan visszagurult csapatához.

Mazespin vai pedir musica mais de uma vez pic.twitter.com/rqnm0sTPTG — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) March 27, 2021

A első komolyabb mért körök után Max Verstappen állt az élre a Red Bull-lal. Őt Cunoda Juki követte az AlphaTaurival, csak őt követte a mercedeses Lewis Hamilton. A britet a másik AlphaTaurival Pierre Gasly fogta szendvicsbe, majd az energiaitalos sort Sergio Perez ötödik helye tette teljessé.

Valtteri Bottas a másik Mercedesszel ekkor a hatodik volt, a legjobb tízen pedig a McLaren és a Ferrari pilótái osztoztak. Az utolsó mért körök előtt a Williams és a Haas autóin kívül Esteban Ocon állt a kieső helyen az Alpine-nal.

A végső Q1-es rohamok teljesen felforgatták a sorrendet: a két Haas zárta a mezőnyt – Mazepin a második gyors körének már a legelején megforgott, a sárga zászló pedig többeket is megtréfálhatott. Így és Oconon, Latifin kívül az Aston Martinnal Sebastian Vettel is kiesett a 18. helyen.

ELIMINATED: Q1 16 OCO

17 LAT

18 VET 📸

19 MSC

20 MAZ#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/BO0APoRb7e — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Carlos Sainz ugyan továbbjutott a Ferrarival a 15. helyen, de a spanyol alatt megállt az autó, így a pályán rekedt a Q1 leintése után. A visszajátszások alapján vélhetően az agresszív kerékhasználat árthatott a versenygépnek.

when your bin is full and you’re forcing shit in pic.twitter.com/dmbnH6sJGh — Ky (@FiftyBucksVT) March 27, 2021

A Q2 kezdetére Sainz visszatért a garázsba, és folytathatta az időmérőt. Ebben a szakaszban taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a Ferrari, az Alfa Romeo, az Alpine-os Fernando Alonso és Lance Stroll az Aston Martinnal a lágy keverékű gumikat választották az első próbálkozásra, mindenki más a közepeseket feltéve hajtott ki a bokszból.

Az első körök után Hamilton 23 századdal verte Verstappent, a harmadik Bottas hátránya már majdnem 5 tizedmásodperc volt. Mögöttük Lando Norris jött a McLarennel, majd korábbi csapattársa, Sainz. A két Ferrari-versenyzőt Fernando Alonso választotta szét az Alpine-nal a 6. helyen.

Q2 with Fernando. First run is ON. pic.twitter.com/bh36Ffa3EL — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 27, 2021

A mclarenes Daniel Ricciardo és Perez idejét elvették a pálya kiszélesítése miatt, ezért nekik csak egy próbálkozásuk maradt a második kvalifikációs etapban.

A szakasz utolsó mért köreit mindenki egyszerre próbálta megfutni, Russell kivételével. A Mercedes, valamint az AlphaTauri pilótáit és Perezt leszámítva mindenki a lágyakkal igyekezett javítani. A pálya ismét rengeteget javult: a két Ferrari végzett az élen, Perez pedig kiesett a Q2-ben első Red Bull-os időmérőjén. Vele együtt búcsúzott a két Alfa Romeo, Cunoda és Russell.

ELIMINATED: Q2 11 PER

12 RAI

13 TSU 📸

14 GIO

15 RUS#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/cHxkOf18up — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

A Q3-as első felfutások után Verstappen állt az élen, mindössze 23 ezreddel Hamilton előtt. A harmadik Gasly hátránya szűk fél másodperc, Bottas a negyedik időt futotta használt lágy gumikon. Mögöttük Sainz, Ricciardo és Norris volt a sorrend. Stroll, Leclerc és Alonso kihagyta az első próbálkozást.

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. A legjobbak közül a két Mercedes gurult először a pályára. Verstappen próbálta magát áthámozni a mezőnyön, Gasly mögött indult utolsó gyors körére. Mindenki javított a mezőnyben: előbb Hamilton, majd Verstappen ugrott az élre, de a holland ott is maradt, így pályafutása negyedik pole-pozícióját szerezte a Red Bull hollandja. Verstappen ráadásul nem kevéssel, négy tizeddel verte el a gyorsabbik Mercedest.

BREAKING: VERSTAPPEN TAKES POLE IN BAHRAIN!! Hamilton and Bottas line up behind!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wYtHEOBpJn — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Bottas a harmadik lett, a finn mellett a negyedik rajtkocka pedig Leclerc-é lett. Gasly ötödikként zárt, megelőzve Ricciardo és Norris McLarenjeit. Sainz a másik Ferrarival nyolcadik lett, honfitársa Alonso előtt. A legjobb tíz sorrendjét Stroll zárta az Aston Martinnal.

A teljes eredménylista:

A 2021-es Forma-1-es évadnyitó, a Bahreini Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 17 órakor kezdődik.