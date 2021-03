Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte Lewis Hamilton Mercedese és az AlphaTauri franciája, Pierre Gasly előtt.

A pilóták igazi forróságban, 38 fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Szahírban. Mivel az időmérőt már villanyfényes körülmények között, hűvösebb időben rendezik, az első percek még nem voltak eseménydúsak az év első szombati szabadedzésén. Elsőként az AlphaTauri újonca, Cunoda Juki hajtott ki a pályára, de ő is csak egy installációs kör erejéig tette ezt.

Az igazi akció tíz perc elteltével kezdődött: ekkor hajtott mindössze második autóként a pályára Valtteri Bottas a Mercedesszel. Példáját rövidesen többen is követték.

A pilótáknak a legnagyobb kihívást a péntekihez képest megváltozott irányú és felerősödött szél jelentette. Charles Leclerc meg is forgott a Ferrarival ott, ahol Kimi Räikkönen összetörte az Alfa Romeót a második gyakorláson. Mellette Bottas, a Lando Norris és a két Haas-pilóta is küszködött a féktávokon.

Miközben Bottastól folyamatosan elvették a mért köreit a pálya kiszélesítése miatt a 4-es kanyarban, McLaren britje annyira jól érezte magát, hogy tavalyi csapattársának, Carlos Sainznak is átintegetett a Ferrariba.

Ami az eredményeket illeti, Verstappen a kemény gumikon rendkívül magabiztosnak tűnt. Húsz perccel az idő letelte előtt többen is időmérős köröket futottak, ekkor a két Mercedes ideiglenesen előre ugrott, Hamiltonnal az élen, lágy gumikat használva. A válasz nem maradt azonban el: a holland 7 tizedet adott a hétszeres világbajnoknak, a két Mercedest pedig Gasly is kettéválasztotta az AlphaTaurival. A francia hátránya már egy másodperc felett volt Verstappenhez képest.

Sergio Perez a másik Red Bullal ötödik lett, őt Carlos Sainz követte a Ferrarival a hatodik helyen. A maranellóiaknál lehet még tartalék, ugyanis a spanyol, valamint a 11. helyen záró Leclerc is a közepes gumikkal futották legjobb köreiket, nem a lágyakkal.

Némi meglepetést jelenthet a McLaren visszaesése: Daniel Ricciardo csak a 10. legjobb időt autózta, Norris pedig tizenhatodikként zárt. A legjobb tízbe a hatodik Sainz és Ricciardo közé befért még Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine) és Lance Stroll (Aston Martin).

Sebastian Vettel és az Aston Martin párosa még nem állt össze teljesen: a 14. helyen záró négyszeres világbajnok az edzésen el is hagyott egy alkatrészt, mely a németet fejen is találta.

A teljes eredménylista:

A Bahreini Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 4 órakor kezdődik.