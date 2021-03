2019 végén került ki a Forma-1 körforgásából Nico Hülkenberg, ennek ellenére tavaly három nagydíjhétvégén is szerepelt a német, miután a Racing Pointnál Sergio Pérez és Lance Stroll is elkapta a koronavírust. Amellett, hogy a 70. Évforduló Nagydíj időmérőjén – ezzel nem kis bravúrt bemutatva – harmadik lett, kétszer is pontot szerzett.

Ennek ellenére főállásban idén sem tudott visszatérni a mezőnybe, úgy tűnik azonban, hogy tartalékosként továbbra is számítanak Hülkenbergre, ráadásul már nemcsak az időközben gyári Aston Martinná átnevezett alakulatnál, hanem a címvédő Mercedesnél is betölti a pozíciót – erősítette meg a 33 éves versenyző a Red Bull tulajdonában lévő Servus TV pénteki adásában.

A Mercedesnél pót-tartalékversenyzőként fogják alkalmazni Hülkenberget, mivel a Forma-1 és a Forma-E versenynaptára közötti ütközések miatt egyes hétvégéken sem Stoffel Vandoorne, sem Nyck de Vries nem tudna beugrani, amennyiben Lewis Hamilton vagy Valtteri Bottas helyettesítésre szorulna. A spanyol és a monacói hétvégét érinti elsősorban a helyzet, de az utazási korlátozások miatt a Kanadai Nagydíj esetében is hasonló a forgatókönyv.

Hülkenberg 2010 óta versenyzett a Forma-1-ben, ám sosem tudott dobogóra állni. Egyetlen pole pozícióját is bemutatkozó évében szerezte, még a Williamsnél, a későbbiekben megfordult még a Force Indiánál, a Saubernél és a Renault-nál.

Pénteken a Mercedes megerősítette, hogy továbbra is a csapat kötelékében marad Esteban Gutiérrez, viszont szuperlicensze elévülése után – ami miatt már tavaly sem tudott beugrást vállalni a mexikói – főként márka- és üzleti nagykövetként számolnak vele.