Habár a szabályok nagyrészt változatlanok maradtak 2021-re, néhány helyen változtatott a Forma-1, hogy a tavalyihoz képest alig változó autók között szorosabb legyen a verseny. A szabályozások célja az volt, hogy az idei autók leszorítóereje nagyjából 10 százalékkal csökkenjen.

Az egyik változtatás a diffúzorokat érintette: az autó padlólemezének utolsó 25 centiméterén 5 centivel csökkentették a függőleges elválasztó elemek magasságát. Az új elválasztóelemek jóval magasabbra kerültek az aszfalttól, így az autó alatt áramló levegőt kevésbé tudják irányítani, szabályozni a csapatok. Szinte mindenki ugyanúgy közelítette meg a terület kialakítását, kivéve a McLarent: a wokingi alakulat első elemei már a 25 centis sávon kívülről indulnak, ahol még nem él a szabályozás.

A csel komoly beszédtémává vált a bahreini előszezoni tesztek során a riválisok között, ám a McLaren technikai igazgatója, James Key nem érti az eseményeket. “Kissé meglepődtünk, hogy talán mi vagyunk az egyetlen csapat, akik ilyesmivel álltak elő” – árulta el a szakember.

A korábban a Toro Rossónál dolgozó tervező szerint az ötletet akár a többi istálló is átveheti tőlük, ám mire azt alaposan megvizsgálják – előbb a számítógépes teszteken, majd a gyakorlatban -, akár egy hónap is eltelhet. “Meg kell érteni, hogyan működik ez az autón, ez a kulcsa mindennek. Ezt követően jöhetnek az egyéni elrendezések. Ha már sikerült megérteni az alapelveket, utána azt adaptálni is kell az autónak megfelelően” – avatott be Key a többi csapat munkájába, akik a trükkös diffúzor lemásolását tervezhetik.

A szakember szerint azonban az újításnak nagyobb a füstje, mint a lángja. “Biztos vagyok benne, hogy mire visszatérünk [Bahreinbe – a szerk.] pár hét múlva, addigra elfelejtjük az egészet.”