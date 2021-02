🎉 Thousands of people vaccinated! Today, we vaccinated 3,000 CommUnityCare patients and people identified by the participating counties who meet the Phases 1A and 1B criteria. pic.twitter.com/Iq9vz0hoW9

Szombattól napi 3000 oltás beadására rendezkedtek be a COTA-n, ami a következőképpen néz ki: az autó lehúzott ablakán keresztül oltják be a pácienseket, akik 15 percre félrehúzódnak a közeli parkolóba megfigyelésre. Jelenleg a 65 év felettiek és/vagy az alapbetegségben szenvedők vakcinálása zajlik Austinban, ahol remélhetőleg hamarosan napi 10 000 fő beoltására tudják bővíteni a kapacitást. Közösségi oldalán a koronavírus elleni harc „hatalmas lépéseként” jellemezte az autós oltópont kialakítását a pálya.

Today’s vaccine drive is one giant step towards defeating COVID-19. Thank you to our community partners for making it possible! Circuit of The Americas is thrilled to take part in such a massive, worthy undertaking. pic.twitter.com/tuCYr9PFQN