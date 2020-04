Korábban már írtunk róla, hogy a Pirelli motorsportfőnökeként ismert Mario Isola „hobbiból” mentősként dolgozik. Mint kiderült, az olasz szakember nagyon is komolyan veszi a munkát, hiszen most a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett észak-olaszországi Lombardiában önkénteskedik.

„A motorsport ugyan leállt, de a Pirellinél mindannyian ugyanolyan keményen dolgozunk, mint bármikor. Ami engem illet, folytatom az önkéntes mentős munkámat, ahogy mindig, igyekszem minden lehető módon segíteni. Attól, hogy itt a koronavírus-járvány, mások is ugyanúgy megbetegednek, így az önkéntesi munka még fontosabbá vált, minden szabadidőmet a mentőzésre is fordítom” – magyarázta a Forma-1 hivatalos oldalának.

A brit The Sunnak adott interjújában arra is rámutatott, érzelmileg mennyire megterhelő tud lenni a munka:

„A legnehezebb az, hogy nem vihetjük magunkkal a betegek hozzátartozóit a kórházba. Általában igyekszünk bármilyen elérhető családtagot is vinni, mert a beteg számára nagyon fontos a támogatás, de most a kontaktusok elkerülése miatt a mentő személyzetén kívül tilos bárkinek is a beteggel utazni.”

„Sok kollégámmal beszélgettem, a közösségünkben is folyik a párbeszéd, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Mindenki azt mondja, hogy bár máskor is nehéz helyzeteket élünk meg, most pszichikailag a legnagyobb a terhelés.”