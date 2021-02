Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója még akkor megígérte, hogy átfogó vizsgálat tárgya lesz a vérfagyasztó balesete , hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek. A RaceFans információi szerint ennek eredményét március 5-én mutatják be a Motorsport Világtanács ülésén, de ezeket már a múlt héten megosztották a technikai munkacsoporttal is.

Egy forrás szerint három fontos problémát állapítottak meg a vizsgálatok során. Az első és talán legnagyobb gond a rengeteg szabadon elfolyó és meggyulladó üzemanyag volt. A baleset után készült képeken látszik, hogy a Haas üzemanyagtankjáról hiányzott a lezáró rész, emiatt gyakorlatilag kinyílt a tartály.

Ennek lezárásáról és szabályosságáról a csapatok saját hatáskörükben gondoskodnak 2019 óta, de az idei évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) újra ellenőrizni kezdi az érintett alkatrészeket. Nem hivatalos hírek szerint emiatt több, akár négy autónál is módosítani kell a közös beszállítótól érkező üzemanyagtartályok lezárását.

A másik probléma az autó oldalsó fejvédőjével volt: a balesetnél simán kirepült az elem Grosjean nyaka körül – ehhez hasonló történt Kevin Magnussennel is 2016-ban, amikor Renault-jával ütközött a Belga Nagydíjon. Hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek, itt is módosításra lehet számítani, és ezeket a biztonsági elemeket is külön tesztelik majd.

Ezeken felül a harmadik probléma a pedáloknál volt: Grosjean szabadulását a lángok közül késleltette, hogy beszorultak a lábai. A francia végül fél pár versenycipőjét a roncsban hagyta, csak így tudott megmenekülni. Ezzel kapcsolatban az FIA várhatóan 2022-re áll elő változtatási javaslatokkal.