Végre befejezték ugyan a Michael Schumacher életéről szóló dokumentumfilmet, amelyet eredetileg 2019 decemberében kellett volna bemutatni, de nem lehet teljes a készítők öröme.

A film rendezője és producere, Vanessa Nöcker szerint a járvány több csúszást is okozott a projektben, és még mindig nem tudni, mikor mutathatják be a filmet. Erről itt írtunk korábban:

Hét évvel ezelőtti síbalesete óta az egész világ csak találgatja, hogy milyen állapotban lehet a hétszeres világbajnok, a családja magánügyként kezeli az állapotát.

Úgy tudni, a dokumentumfilm meghozhatja a várt áttörést: eddig sehol nem publikált fotók mutathatják be, hogyan él most a beteg Schumacher. Nem lehet kizárni azt sem, hogy ez is szerepet játszik a film csúszásában.