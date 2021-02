Több éve a Ferrarinak is van már utánpótlás-nevelő programja, de a Forma-1 aktuális megmondóembere, Jacques Villeneuve szerint ezzel nem sok eredményt tud felmutatni a csapat. A kanadai úgy véli, ebből a programból is csak Charles Leclerc profitált.

“Leclerc-t leszámítva mindenkinek volt elég pénze, amikor bekerültek a programba” – fejtegette Villeneuve a Sky Italiának. “Ő volt az egyetlen, akinél nem volt meg a kellő anyagi háttér.”

A Forma-1-be Leclerc-en kívül Antonio Giovinazzi került még be a programból, illetve idén mutatkozik be Mick Schumacher. “A többiek mögött volt elég pénz, ez pedig önmagában is elég nagy segítség.”

“Természetesen ettől még el kell jutnod a csúcsra, de ezek a srácok a Ferrari nélkül is pont ugyanott tartanának.”