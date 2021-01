Amíg a Haas házon belül elsimította idén bemutatkozó újonc versenyzője, Nyikita Mazepin mellfogdosós botrányát, várható volt, hogy lesznek, akik nem fogják tolerálni az orosz megnyilvánulását. A Jack & Jones ugyanis elhatárolódott Mazepin ügyétől, de nem kimondottan emiatt nem hosszabbított szerződést a Haas F1-es csapatával.

„A Jack & Jones elhatárolódik a Haas leendő versenyzője, Nyikita Mazepin viselkedésétől, amit a közösségi médiában megjelent felvételen láthattuk. A Haasszal folytatott együttműködésünk amúgy is véget ért volna a 2020-as szezon végén, az ügyet pedig a továbbiakban nem kívánjuk kommentálni” – áll a divatcég közleményében, mely a Twitteren jelent meg.

JACK & JONES takes distance from the behavior of upcoming Haas F1 Team driver Nikita Mazepin in the video posted on social media earlier this month. Our partnership with Haas F1 Team was always due to end at the conclusion of the 2020 season. No further comments shall be made.