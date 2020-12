Olvass tovább

„Vele ellentétben Charles már az első pillanattól fogva gyors volt” – hasonlította össze Schumacher a jövőre harmadik ferraris szezonját kezdő Leclerc-rel, aki 2016-ban a GP3-at, 2017-ben pedig az F2-t húzta be első nekifutásra. „Mick viszont sokat tanul abból, ahogy fejleszti önmagát az első szezonban, majd a második elején, aztán a második szezon második felére.”

„Ezért gondolom, hogy fontos lesz számára a következő két szezon, de már a második évében arra számítok, hogy fejlődni fog az elsőhöz képest” – jelentette ki.

Binotto azt is tisztázta, hogy a Ferrari nevelőprogramja nem csupán arról szól, hogy a fiatalokat felkészítsék az F1-re, hanem arról is, hogy egy nap arra is készen álljanak, hogy akár a Ferrari versenyzői legyenek. Schumacherre visszakanyarodva elmondta, miben kell bizonyítania a németnek ahhoz, hogy végképp apja nyomdokaiba léphessen, aki 2006 végén távozott a Scuderiától.

„Nagyon is azt várom tőle, hogy bizonyítsa, mennyire gyors a Forma-1-ben, az időmérőn és a versenyen egyaránt, de ennél is jobban azt, hogy nagyon erős versenytempóban. Ebben Carlos [Sainz] nagyon jó, általában mindig előrébb zár az időmérős helyezésénél. Ezt várom Micktől a következő két évben” – zárta gondolatait.