Verstappen ugyanakkor még F1-es bemutatkozása előtt, 2014-ben felkeltette az érdeklődését, derült ki abból a dokumentumfilmből, amit Whatever It Takes címmel vetített nemrégiben a holland Ziggo Sport. A Német Nagydíjon előbb a Red Bull tanácsadójával, Dr. Helmut Markóval, majd a Mercedes főnökeivel, Toto Wolff-fal és Niki Laudával tárgyalt a holland menedzsmentje.

A Milton Keynes-i gárda csapott le végül Verstappenre, akinek

2015-re azonnal Forma-1-es ülést ajánlott a Toro Rossónál,ezzel szemben a Mercedes egy tartalékversenyzői állást tudott volna felajánlani egy fizetett GP2-es szezon kíséretében.

A kulcsfordulatra emlékezett vissza a Motorsport.com-nak nyilatkozva Raymond Vermeulen, Max Verstappen menedzsere, aki a Mercedes domináns hibridérája ellenére úgy látja, jó döntés volt a Red Bull mellett elköteleződni.

Jó döntést hoztunk jó időben

– jelentette ki, hozzátéve, hogy akkor mindhárman támogatták a Red Bull-os szerződést, Vermeulen és Max mellett utóbbi édesapja, az egykori F1-es versenyző Jos Verstappen is.

„Max kiváló útmutatást kapott, remekül felkészítették a Forma-1-re, és továbbra is jól érezzük magunkat a Red Bullnál. Bármit is hoz a jövő, elégedettek vagyunk választásainkkal” – folytatta Vermeulen, akivel az idősebbik Verstappen is egyetértett. „Az akkor rendelkezésre álló információk ismeretében határozottan a megfelelő döntést hoztuk meg.”

Vermeulen a januárban aláírt szerződéshosszabbításról szintén úgy vélekedett, hogy jó döntés volt, de minden más kérdésre csak az idő ad majd választ. „Természetesen folyamatosan tájékoztatást kapunk a vezetéstől arról, hogy az állnak, merre akarnak továbbmenni és mi a céljuk” – mondta.

„Először is még előttünk áll egy remek szezon a Hondával, nagyon pozitívan gondolkodunk a jövő évi motorról, de az is érdekel minket, mi lesz majd 2022-től” – utalt a Red Bull motorhelyzetére. Miután nincs más motorbeszállító, amellyel le tudna szerződni, a Honda motorját vinné és fejlesztené tovább az energiaitalos istálló, amíg várhatóan 2026-ban el nem kezdődik az új éra.

Jos Verstappen szerint sincs ok az aggodalomra amiatt, hogy a Red Bull még nem tudott olyan autóval előrukkolni, amivel képes lett volna legyőzni a Mercedest. Arra a kérdésre, hogy ez frusztráló-e, így felelt: „Nem igazán. Sőt, néha egy kicsit frusztrálóbb ez számomra, mint Maxnak, vagy talán többé-kevésbé ugyanannyira.”

„Maxnak természetesen a maximumot kell hoznia, a Red Bullnál tudjuk, mit kell tennünk. Lehetnénk csalódottak is, de ahogy azt Max már korábban elmondta, ez nem segít semmin” – fejtegette a 48 éves ex-versenyző.

„Mindnyájan azt akarjuk, hogy Max a világbajnoki címért harcoljon, de az is jó, hogy együtt küzdünk ezért a célért. Ennek is megvan a szépsége. Reméljük tehát, hogy ez sikerült a következő szezonban.”