Miután a Honda bejelentette, hogy 2021 végén kiszáll a Forma-1-ből, a Red Bull lázasan keresi annak lehetőségét, hogy csapatait a sportágban tarthassa 2022-től is. A bajnokságban maradt csenevész motorszállítói kínálatot figyelembe véve a legracionálisabb döntésnek az tűnik, hogy a „bikák” a Honda erőforrását viszik és fejlesztik tovább, ehhez azonban elengedhetetlen lenne, hogy a riválisok is rábólintsanak a motorok befagyasztására.

A Mercedes már korábban támogatta az ötletet, a héten pedig a Ferrari is beadta a derekát, úgy látszik viszont, hogy az istálló korábbi motorpartnere, a Renault továbbra is kötné az ebet a karóhoz. „A szabályok jelenlegi állása szerint 2023-től meglehetősen korlátozott lehetőségek lesznek a fejlesztésre, a belső égésű motort és az energia-visszanyerőt egyáltalán nem is fejleszthetjük. 2026-tól pedig új szabályok jönnek” – magyarázta a Renault álláspontját Marcin Budkowski, az enstone-iak ügyvezető igazgatója.

„Sokszor szó esik arról, hogy egy évre előrelátható legyen a szabályrendszer, ami szerintem hasznos lenne a Forma-1-nek, amint megtaláljuk a megfelelő szabályok. Nem lenne helyénvaló, ha egyszer csak közölnék velünk, hogy 2022-től be kell fagyasztanunk a motorokat, majd 2022 közepén vagy végén újra előkerülne a téma. Ez egy olyan álláspont, amit mindig is védtünk, mi sem mondhatjuk, hogy 2021-től fagyasszunk be mindent, mert egyszerűen már túl késő. Mi is folyamatosan fejlesztünk, a motorprogramoknak pedig van egy bizonyos életciklusa” – tette hozzá a 43 éves lengyel szakember.